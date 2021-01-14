الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسعى لمواصلة انتفاضته أمام كريستال بالاس

ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز التاسع.
وحقق آرسنال الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث فاز فاز تشيلسي 3 - 1، وبرايتون 1 - 0، ووست بروميتس 4 - 0، ونيوكاسل يونايتد 2 - 0.
في المقابل يطمح نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، للابتعاد عن مركز الهبوط.
يذكر أن آخر مباراة جمعت آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
ويحتل آرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 13.
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