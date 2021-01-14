الاتحاد السكندري في ضيافة الجونة بـ الدوري الممتاز.. اليوم

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره الجونة، اليوم، الخميس في تمام الخامسة مساء، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن لاستعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري أمام الجونة في مباراة اليوم، بعد التعادل مع المصري 1 - 1، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح الجونة في مواصلة عروضه الرائعة بانتزاع الثلاث نقاط من الاتحاد السكندري، ومطاردة الأهلي والزمالك على الصدارة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد السكندري والجونة في الدوري الممتاز، كانت الموسم الماضي، وانتهت التعادل الإيجابي 1 -1.

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن بـ 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، أسوان مع غزل المحلة، في تمام الثانية والنصف عصرا.