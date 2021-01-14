عبدالحفيظ وأبوعبلة في ورشة عمل فيفا بسبب المونديال

يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي اليوم ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عبر «الفيديو كونفرانس». وقال سيد عبدالحفيظ إن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة المنظمة للبطولة اليوم عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وأضاف عبد الحفيظ أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة. ومن المقرر او يحضر جزء من ورشة العمل الدكتور أحمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول . ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير المقبل.

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