للمرة الثالثة.. نهائي برازيلي خالص في كوبا ليبرتادوريس

ضرب الثنائي البرازيلي سانتوس وبالميراس موعدًا ناريًا، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بعد الإطاحة بالثنائي الأرجنتيني بوكا جونيورز وريفر بليت على الترتيب.
وكان سانتوس قد تغلب على بوكا جونيورز بثلاثية نظيفة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، ليتأهل بنتيجة (3-0) في مجموع المباراتين، ويلحق بمواطنه بالميراس، الذي خسر أمام ريفر بليت 2-0، لكنه تأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (3-2).
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نهائي كوبا ليبرتادوريس لعام 2020، هو الثالث الذي يجمع فريقين من البرازيل، بعد نهائي 2005 الذي جمع بين ساو باولو وأتلتيكو بارانينسي، ونهائي 2006 الذي ضم ساو باولو أيضًا ولكن أمام إنترناسيونال.
جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة سانتوس وبالميراس، سيتأهل رسميًا لمونديال الأندية بقطر، ليكتمل عدد الفرق المشاركة في البطولة.
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