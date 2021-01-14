الظهور الأول لـ عبد العال.. صدام قوي بين المحلة وأسوان اليوم في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان في مواجهة متكافئة اليوم، الخميس، أمام غزل المحلة على ملعب الأخير فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.
وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى والذى رحل عن الفريق الصعيدي بعد الخسارة السابقة أمام مصر للمقاصة.
ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل العودة مجددا إلى النتائج الجيدة بعد تدهورها للفريقين في الفترة الأخيرة.
وشهدت الأيام الماضية استعدادات خاصة من جانب غزل المحلة تحت قيادة مدربه خالد عيد فى ظل السعي إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، والتى تعزز مكانة الفريق فى جدول ترتيب المسابقة.
ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط، بينما يقع أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.
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