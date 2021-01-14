خالد العوضي: منتخب مصر قادر على الوصول لنهائي مونديال اليد

أشاد خالد العوضي، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، بحفل الافتتاح الرائع الذي نظمته مصر لمونديال كأس العالم لكرة اليد، والذي انطلق أمس الأربعاء على أرض الفراعنة.

وافتتح منتخب مصر، مشواره بكأس العالم لكرة اليد، بفوز مهم على حساب تشيلي، بنتيجة (35-29)، أمس الأربعاء، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وقال العوضي في تصريحات إذاعية، عبر "أون سبورت": "هناك جهد كبير واضح من الدولة المصرية لتنظيم الحدث بشكل مميز، وإذا كانت هذه البطولة في أمريكا أو أوروبا كان من الصعب إقامتها في هذا التوقيت".

وأضاف "منتخب مصر لم يستعد بشكل جيد في فترة الإعداد بسبب فيروس كورونا، ورغم ذلك وجدنا إصرارا شديدا من اللاعبين لتقديم عروض رائعة كما ظهر في ضربة البداية".

وتابع العوضي "أرى أن دخول منتخب مقدونيا بدلا من التشيك، ليس في مصلحة مصر، لأن منتخب مقدونيا أفضل من الناحية الفنية عن منتخب التشيك".

وزاد "رغم عدم وجود جماهير في البطولة لدعم منتخب مصر، لكني أرى أن الفراعنة قادرون على الوصول للمباراة النهائية في مونديال اليد".

واختتم العوضي "مصر تمتلك حارسي مرمى رائعين هما كريم الهنداوي ومحمد عصام الطيار، ونستطيع تحقيق طموحات الجماهير في المونديال".