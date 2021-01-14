نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو والقنوات المفتوحة الناقلة ksa sports نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب لاروزاليدا مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم الخميس 14 يناير 2021 في ختام مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر الأسباني 2021 الذي شهد بالأمس مباراة قوية جمعت فريق برشلونة ضد فريق ريال سوسيداد، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله دي يونغ أولا للبارسا قبل أن يتعادل اويارزايال لسوسيداد ليتمكن الفريق الكتالوني من بلوغ المباراة النهائية وينتظر الفائز من مباراة الليلة بين بيلباو ضد الريال حامل لقب البطولة بعد أن حققها الموسم الماضي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد أمن انتهى اللقاء في الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي ليحقق الميرنجي لقبه الحادي عشر عبر تاريخه للبطولة.

ريال مدريد في مهمة صبة ضد أتلتيك بيلباو ساعيا لتحقيق فوز يتأهل به لنهائي السوبر الأسباني للمرة الثانية على التوالي في النظام الجديد للبطولة التي أقيمت في الموسم الماضي بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أربع فرق، حيث واجه ريال مدريد وقتها فريق فالنسيا في الدور نصف النهائي، وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف سجلها كلا من إيسكو، مودريتش، وتوني كروس مقابل هدف وحيد للخفافيش سجله دانيل باريخو من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليتأهل الميرنجي بنجاح نحو المباراة النهائية، وهو ما يأمل زيدان ورفاقه في تكراره هذا الموسم الذي تمكن فيه من التأهل للبطولة بصفته حامل لقب بطولة الدوري الأسباني.

فريق أتلتيك بيلباو تأهل إلى بطولة كأس السوبر الأسباني الموسم الحالي بعد تمكنه من بلوغ نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا، حيث يشارك في السوبر بنظامه الجديد أربع فرق هي بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، لذا فقد شارك كلا من ريال سوسيداد وبيلباو في البطولة بالرغم من عدم تحديد بطل الكأس منهما في ظل تأجيل المباراة النهائية من أبريل العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقتها وعدم إقامة أية بطولات رياضية، لذا تأجلت المباراة النهائية لأجل غير مسمى.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو

20:00 توقيت غرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو