نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم لكرة اليد رجال المقامة علي أراضي جمهورية مصر العربية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس العالم لكرة اليد التي تم أفتتاح الحفل الرسمي لها في جمهورية مصر العربية أمس مساءً وقام فخامة الرئيس عبد الفتاح ألسيسي رئيس الجمهورية بإلقاء كلمة الافتتاح والتي رحب فيها بالضيوف التي أتت من دول كثيرة حول العالم لكي تشارك في هذا الحدث الهام في كرة اليد و كأس العالم لكرة اليد كان قد تم التصريح في وسائل الأعلام المختلفة داخل جمهورية مصر العربية بن الراعي الرسمي لهذه البطولة العالمية هي هيئة البريد والتي أعلن من خلالها بأنها الراعي لهذه البطولة وهي بطولة عالمية علي مستوي دول عديدة حول العالم تشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال للعام الحالي 2021 والتي سوف تكون الفعاليات الخاصة بها ما بين أيام الثالث عشر من شهر يناير الحالي حتي الحادي والثلاثون من شهر يناير الحالي علي أرض جمهورية مصر العربية .

كأس العالم وما هي القرارات التي تم صدورها من اللجنة المنظمة للبطولة :-

كانت التصريحات التي أدلت بها اللجنة المنظمة للبطولة في وسائل الأعلام أنه قد تقرر إقامة البطولة داخل الصالات المخصصة لها دون حضور جماهير في أي مباراة من المباريات التي سوف تقام داخل الصالات وتم الاكتفاء بأن يكون الحضور فقط للجنة الإعلامية التي قد تم تكليفها بأن تغطي إحداث هذه البطولة وتم صدور هذه القرارات من اللجنة المنظمة حرصا ً منها علي تفادي فيروس كورونا وكان القرار الخاص بعدم حضور الجماهير كانت له منحيات كثيرة لأن اللجنة المنظمة كانت قد أعلنت في بداية الأمر بأنه يمكن حضور الجماهير بنسبة لا تتعدي ثلاثون بالمائة من مساحة أي صالة مغطاة وبعد ذلك تم صدور قرار أخر بتخفيض النسبة إلي عشرون بالمائة وبعد ذلك أنتهي الأمر بصدور القرار بعدم حضور أي جماهير .

هيئة البريد وعدد المجموعات المشاركة في البطولة العالمية في هذا العام 2021 :-

المجموعة الأولي وتضم أربعة فرق وهي ألمانيا ، المجر ، أوروجواي ، الرأس الأخضر . المجموعة الثانية وتضم أربعة فرق وهي أسبانيا ، تونس ، البرازيل ، بولندا . المجموعة الثالثة وتضم أربعة فرق وهي كرواتيا ، قطر ، اليابان ، أنجولا . المجموعة الرابعة وتضم أربعة فرق وهي الدنمارك ، الأرجنتين ، البحرين ، الكونغو الديموقراطية . المجموعة الخامسة وتضم أربعة فرق وهي النرويج ، النمسا ، فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية . المجموعة السادسة وتضم أربعة فرق وهي البرتغال ، الجزائر ، آيسلندا ، المغرب . المجموعة السابعة وتضم أربعة فرق وهي السويد ، مصر ، ألتشيك ، تشيلي . المجموعة الثامنة وتضم أربعة فرق وهي سلوفينيا ، بيلاروسيا ، كوريا الجنوبية ، روسيا .

الجولة الأولي من البطولة ومواعيدها للدور الأول في يوم الجمعة الخامس عشر من يناير 2021 :-

يلتقي فريق قطر مع فريق أنجولا الساعة الرابعة والنصف عصراً في صالة برج العرب .

يلتقي فريق الأرجنتين والكونغو الديموقراطية الساعة السابعة مساءً في صالة ستاد القاهرة .

يلتقي فريق ألمانيا أوروجواي الساعة السابعة مساءً في صالة حسين مصطفي .

يلتقي فريق أسبانيا وفريق البرازيل الساعة السابعة مساءً في صالة العاصمة الإدارية .

يلتقي فريق كرواتيا وفريق اليابان الساعة السابعة مساءً في صالة برج العرب .

يلتقي فريق تونس وفريق بولندا التاسعة والنصف مساءً في صالة العاصمة الإدارية .

يلتقي فريق الدنمارك وفريق البحرين التاسعة والنصف مساءٍ في صالة ستاد القاهرة .

يلتقي فريق المجر وفريق كاب فردي التاسعة والنصف في صالة حسين مصطفي .

بطولة كأس العالم لكرة اليد التصريحات التي تم توجيهها من قبل المسئولين المنظمين للبطولة :-

تم التأكيد والتصريح من قبل الدكتور شريف فاروق الرئيس لمجلي إدارة الهيئة العامة للبريد أن هذه الرعاية التي تشملها الهيئة وتنظم هذه البطولة العالمية الهامة والتي بمثابة الحدث التاريخي الهام في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم من جائحة كورونا كانت مصر حريصة كل الحرص أن تقوم بتنظيم هذه البطولة وتكون في أبهي صورة تخرج بها هذه البطولة ويأتي ذلك في الاستراتيجية الهامة التي تتبعها الهيئة بأن تقوم بالمسئوليات التي عليها تجاه المجتمع وذلك بأن تدعم الرياضة التي تخص مصر بكافة مجالاتها في المحافل المختلفة علي المستوي الدولي .

كأس العالم لكرة اليد للرجال داخل جمهورية مصر العربية لعام 2021 والتي أكدت أن هناك القدرة الكاملة لدي جمهورية مصر العربية بأن تنظم مثل هذه البطولة وكما كان مشهوداً لها سابقاً عن تنظيم البطولات المختلفة في كافة المجالات الرياضية المختلفة وكما كان ظاهراً بالأمس بإقامة حفل الافتتاح والذي ظهر بالشكل اللائق والذي يناسب المكانة التي تحتلها مصر علي مستوي العالم وقدرتها المعتادة علي أنه تقيم مث هذا الحفل وذلك مع تطبيق المعايير العالية من الإجراءات الاحترازية وتطبيق المعايير الخاصة بالأمان والسلامة وتأكيدها علي أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تخص الصحة العامة .