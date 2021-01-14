شوبير : فايلر لن يعود إلى مصر مجدداً إلا من أجل الأهلي أو المنتخب

حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية تولى السويسري رينيه فايلر "مدرب الأهلى السابق" تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة .

وأكد أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى، لن يعود للتدريب فى مصر، إلا لتدريب الأحمر أو الفراعنة بعد انتشار أنباء عن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات معه.

وقال شوبير: "كل ما يثار عن مفاوضات بين الإسماعيلى وفايلر عارٍ تمامًا من الصحة، فايلر لم يتلق مفاوضات من الإسماعيلى وأؤكد فايلر لن يعود لمصر إلا لتدريب الأهلى أو منتخب مصر فقط، لو سمحت ظروفه العائلية التى رحل بسببها".

وعلى الجانب الآخر ، كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن سفر مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى مع الفريق الأول لكرة القدم إلى قطر مع نهاية الشهر الجاري لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شوبير: "الأهلى استقر على سفر مؤمن زكريا مع الفريق حال إن سمحت الحالة الصحية له بالسفر لقطر من أجل ظهوره فى المونديال العالمى".

وأضاف: "الفريق سيسافر إلى قطر بطائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب ورفقة 23 لاعبًا".