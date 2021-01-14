حكام مباراتي اليوم الخميس فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتي اليوم الخميس بالدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة واسوان ..

عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه " محمد عبد القادر وإيهاب فخري"، وجلال أحمد "حكم رابع"، وحكم فيديو محمد أبوخاطر ويعاونه مصطفى عثمان.

بينما يقود الحكم أحمد حمدي مباراة الجونة والاتحاد السكندري ويعاونه كل من مصطفى عبد العظيم ورمضان هنداوي بينما حكم رابع أحمد ناصر وحكم فيديو سيد شعبان ويعاونه عمرو رمضان.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي ، الزمالك والمقاصة 29 يناير

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس