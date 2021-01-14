بدءًا من بوابات الدخول للمدرجات.. وزير الرياضة يتابع أعمال تعقيم وتطهير الصالات المغطاة

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع غرفة العمليات المركزية لمونديال اليد عملية تطهير وتعقيم الصالات المغطاة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات اليوم الثاني لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 التى تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

شهدت الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة تطهيرا وتعقيما بشكل كامل بدايةً من بوابات الدخول والمدرجات وأرض الملعب وغرف خلع ملابس اللاعبين، والأماكن المخصصة للحكام، والبعثات الأجنبية، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتحتضن صالات "السادس من أكتوبر، العاصمة الإدارية، برج العرب بالإسكندرية، هيئة إستاد القاهرة" منافسات الثماني مجموعات ضمن مونديال اليد الذى افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

ومن المقرر أن تقام اليوم مباراتي بيلاروسيا مع روسيا، وسلوفينيا ضد كوريا الجنوبية بالمجموعة الثامنة بالصالة المغطاة ببرج العرب، وتنطلق مباريات المجموعة الخامسة بمباراة النمسا وسويسرا ومباراة النرويج وفرنسا بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، و مباراة السويد ومقدونيا ضمن المجموعة السابعة بالصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي، ومباراة الجزائر والمغرب ومباراة البرتغال وأيسلندا بالمجموعة السادسة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.