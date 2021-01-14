لدعم الصفقات الجديدة.. الزمالك يطلب من الاتحاد 2 مليون جنيه قيمة إعارة محمد صبحي

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك المؤقت برئاسة المستشار عبدالعزيز خطاب مسئولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بتحصيل بعض المستحقات الخاصة بإعارة محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر.

وطلب المسئولون الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه مصري قيمة إعارة محمد صبحي حارس الفريق للنادي السكندري. ويرغب المسئولون في تحصيل الأموال لدعم الصفقات الجديدة وسداد مستحقات اللاعبين، حيث يمتلك الأبيض أموالا في أكثر من مصدر يسعى لتحصيلها.

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