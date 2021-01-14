القضية مستمرة.. ميسي فلسطين يكشف آخر تطورات أزمته مع النادي الأهلي

كشف محمود السلمي الشهير بـ " ميسي فلسطين"، لاعب النادي الأهلي السابق، آخر تطورات أزمته مع القلعة الحمراء.

كان محمود السلمي تقدم بشكوى مؤخرا إلى المحكمة الرياضية "كاس" ضد النادي الأهلي، بسبب عدم الحصول على باقي مستحقاته المالية، بعد فسخ عقده من قبل القلعة الحمراء.

وقال محمود السلمي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "القضية مستمرة وتفاصيلها كلها مع المحامي الخاص بي".

وعن إمكانية تواصل معه أحد من النادي الأهلي خلال الأيام الماضية لحل الأزمة، قال السلمي: "لا يوجد جديد".

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع محمود السلمي في عام 2018، وشارك اللاعب لفترة قصيرة مع فريق الأهلي للشباب، قبل أن يتم فسخ عقده، لعدم اقتناع عمرو أنور، مدرب فريق الشباب، بإمكانياته.