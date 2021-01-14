خناقة عبد الله السعيد مع نجوم بيراميدز.. مصدر يحسم الجدل

شهدت الساعات الماضية تداول أخبار تشير إلى حدوث أزمة كبيرة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عقب التعادل الأخير أمام وادى دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وأشار البعض إلى أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز الأول دخل فى مشادة عنيفة مع عدد من لاعبي بيراميدز داخل غرفة خلغ الملابس بعد التعادل مع دجلة بسبب الأداء الذى ظهر عليه اللاعبون وعدم تحقيق الفوز، وأكدت الأخبار التى تم تداولها فى الساعات الماضية إلى أن عددا من لاعبي بيراميدز رفضوا طريقة حديث عبدالله السعيد وبدأت الألفاظ تتبادل بينهم.



وتواصل "دوت الخليج" مع مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز والذى أكد أن كل ما يثار حول دخول عبدالله السعيد فى خناقة مع لاعبي بيراميدز بعد مباراة وادى دجلة أمر لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن السعيد يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع لاعبي بيراميدز.



وأضاف أن جميع اللاعبين كانوا فى حالة حزن بعد التعادل مع وادى دجلة بسبب نزيف نقطتين مهمين فى صراع المنافسة على لقب الدوري وهذا شعور طبيعى لفريق يبحث عن المنافسة على جميع الألقاب ولكن لم يكن هناك أى تجاوز من أحد.

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20، عن طريق رمضان صبحي، بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف.

وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69، عن طريق حسام عرفات، بعد تلقيه عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتصل منطقة الجزاء قفز على أثرها وسددها برأسية قوية فى شباك شريف إكرامي.

وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار وجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب الحكم ركلة جزاء، ونفذها أحمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى إخرجها إلى ركنية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ9 فى المركز السادس، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الى 6 نقاط فى المركز الحادي عشر.