موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان فى مواجهة متكافئة اليوم، الخميس، أمام غزل المحلة على ملعب الأخير فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، وسيتم نقلها عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

وتعد مباراة اليوم هى الأولى لـ علاء عبد العال، المدير الفنى الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى والذى رحل عن الفريق الصعيدى بعد الخسارة الماضية أمام مصر للمقاصة.



ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل العودة مجددا إلى النتائج الجيدة بعد تدهورها للفريقين فى الفترة الأخيرة.



وشهدت الأيام الماضية استعدادات خاصة من جانب غزل المحلة تحت قيادة مدربه خالد عيد فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، والتى تعزز مكانة الفريق فى جدول ترتيب المسابقة.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط، بينما يقع أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

وفى تمام الساعة الخامسة مساءً، يحل الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على الجونة فى الجولة السابعة من الدوري.



ومن المقرر أن تكون مباراة الجونة أمام الاتحاد السكندرى فى غاية القوة والإثارة فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها الفريقان خلال الموسم الكروى الجارى تحت قيادة حسام حسن فى الاتحاد ورضا شحاتة، مدرب الجونة.