إمام عاشور يدخل حسابات حسام البدرى استعدادا لمعسكر المنتخب فى مارس

دخل إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري تمهيدا لضمه إلى صفوف الفراعنة الكبار فى معسكر شهر مارس القادم.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يأتي ذلك خلال متابعة المدير الفني وجهازه الفني للاعب فى مباريات الدوري خلال الفترة الماضية وتألقه بشكل لافت وتسجيله أهدافا من تسديدات صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويسعى البدرى وجهازه المعاون للاستقرار على بعض العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب تمهيدا للاستفادة من إمكانياتها البدنية والفنية.

ووافقت مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على تنفيذ جميع بنود العقد الموقع بين الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والذي يتضمن زيادة سنوية في مرتبات أعضاء الجهاز قدرها 10‎‎%.

يأتي ذلك في إطار احترام اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد حاليا للعقود التي أبرمتها الإدارات السابقة للاتحاد.

كان طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض، مدرب المنتخب، وأنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، حضروا مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناءً على توجيهات المدير الفني حسام البدري، وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

وحضر حسام البدري، المدير الفني، ومعه أحمد أيوب وأيمن طاهر، مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا الماضية في إطار متابعات مباريات الدوري.