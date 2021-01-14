ربيع ياسين يكشف مصير تحقيقات انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

كشف ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب عن مصير التحقيقات الجارية في لجنة الانضباط باتحاد الكرة.
كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أحالت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمى إلى لجنة الانضباط في الجبلاية.
قال ربيع ياسين فى تصريحات خاصة لصدى البلد: انتظر نتيجة التحقيقات فى أزمة منتخب الشباب من أجل إعادة حقى.
لفت إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أى قرار من لجنة الانضباط في الجبلاية وأسعى لعودة حقوقى المعنوية أمام الشارع الرياضي.
يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس مؤخرا إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
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