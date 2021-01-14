تقرير مغربي: باتشيكو يرغب في بيع أوناجم لضم بديل مصطفى محمد

أكد تقرير مغربي، أن البرتغالي جايمي باتشيكو يرغب في بيع محمد أوناجم، لاعب الفريق، من أجل التعاقد مع مهاجم في ظل اقتراب مصطفى محمد من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وذكر موقع " لو 360 سبورت المغربي"، أن باتشيكو يرغب في بيع محمد أوناجم من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي، في ظل اقتراب مصطفى محمد من مغادرة الزمالك لخوض تجربة الاحتراف.

وأشار الموقع المغربي، إلى أن محمد أوناجم أصبح خارج حسابات باتشيكو بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر، تراجع باتشيكو عن قرار رحيل المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأخطر باتشيكو اللاعب باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة، وأبدى اللاعب سعادته بقرار باتشيكو، خاصة أنه يريد أن يثبت نفسه مع الزمالك في الموسم الحالي.

ويعاني أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة، ويخضع المهاجم لبرنامج علاجي لتجهيزه للعودة للتدريبات.