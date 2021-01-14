نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث في المقال التالي
ومن المقرر أن يلتقي مركز شباب تلا مع الشرقية، وميت خاقان مع ميت خلف، ويحل بلبيس ضيفاً ثقيلاً على مركز شباب أحمد عرابي.
ويلعب فاقوس مع مركز شباب ديرب نجم، ويواجه أبو كبير نظيرة فريق عرب الرمل، ونادي ديرب نجم مع مركز شباب أبو حماد.
وشهدت الجولة السابقة، فوز ميت خلف على شباب ديرب 3-2 وبلبيس على ابو حماد 2-1 وتعادل فاقوس ومنوف 2-2 وفوز بطا على ابو كبير 1-0 وميت خاقان على غزل شبين 2-0 والشرقية على نادي ديرب 2-0 وعرب الرمل على مركز شباب عرابي 3-2، وحصل تلا على راحه.
ترتيب المجموعة العاشرة
1- الشرقية 19 نقطة
2- بلبيس 17 نقاط
3- فاقوس 14 نقطة
4- ميت خاقان 13 نقطة
5- ميت خلف 13 نقطة
6- تــــلا 12 نقطة
7- ابو حماد 10 نقاط
8- منوف 8 نقاط
9- أبو كبير 7 نقاط
10- بطا 7 نقاط
11- غزل شبين 6 نقاط
12- عرب الرمل 6 نقاط
13- ديرب نجم 4 نقاط
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط