الرياضة

تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل، عقب تأجيل مواجهات الجولة الثامنة بسبب تصفيات كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي مركز شباب تلا مع الشرقية، وميت خاقان مع ميت خلف، ويحل بلبيس ضيفاً ثقيلاً على مركز شباب أحمد عرابي.

ويلعب فاقوس مع مركز شباب ديرب نجم، ويواجه أبو كبير نظيرة فريق عرب الرمل، ونادي ديرب نجم مع مركز شباب أبو حماد.

ويخوض فريق مركز شباب بطا مواجهة متكافئة مع نادي منوف، ويحصل فريق غزل شبين على راحه.

وشهدت الجولة السابقة، فوز ميت خلف على شباب ديرب 3-2 وبلبيس على ابو حماد 2-1 وتعادل فاقوس ومنوف 2-2 وفوز بطا على ابو كبير 1-0 وميت خاقان على غزل شبين 2-0 والشرقية على نادي ديرب 2-0 وعرب الرمل على مركز شباب عرابي 3-2، وحصل تلا على راحه.

ترتيب المجموعة العاشرة 

1- الشرقية 19 نقطة
2- بلبيس 17 نقاط
3- فاقوس 14 نقطة
4- ميت خاقان 13 نقطة
5- ميت خلف 13 نقطة
6- تــــلا 12 نقطة
7- ابو حماد 10 نقاط
8- منوف 8 نقاط
9- أبو كبير 7 نقاط
10- بطا 7 نقاط
11- غزل شبين 6 نقاط
12- عرب الرمل 6 نقاط
13- ديرب نجم 4 نقاط
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا