نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على مواجهات السبت في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت المقبل، عقب تأجيل مواجهات الجولة الثامنة بسبب تصفيات كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي مركز شباب تلا مع الشرقية، وميت خاقان مع ميت خلف، ويحل بلبيس ضيفاً ثقيلاً على مركز شباب أحمد عرابي.

ويلعب فاقوس مع مركز شباب ديرب نجم، ويواجه أبو كبير نظيرة فريق عرب الرمل، ونادي ديرب نجم مع مركز شباب أبو حماد.