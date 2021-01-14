نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية عمرو السولية لمباراة الفريق المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية عمرو السولية لمباراة البنك الأهلي القادمة في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وشارك السولية في مران الفريق أمس بصورة طبيعية على ملعب التتش، بعد أن تعافى من فيروس كورونا.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم، على أن يستأنف تدريباته غدا قبل السفر للأسكندرية.

وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي، أن مران الفريق أمس شهد حالة من الغضب ظهر عليها الجهاز الفني، بسبب أداء لاعبي المارد الأحمر في الشوط الأول أمام الإنتاج.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الماكس بالأسكندرية.