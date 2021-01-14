نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الأربعاء، عن عرض مسؤولي اي سي ميلان الجديد لتمديد عقد النجم التركي هاكان كالهانجولو، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تمديد عقد كالهانجولو مع إي سي ميلان الإيطالي

وينتهي عقد النجم التركي كالهانجولو صاحب الـ (26 عامًا) مع فريق ميلان في نهاية هذا الموسم، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميلان قدم عرضًا بقمية 4 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة كل عام، من أجل إقناع كالهانجولو بالتجديد للنادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة، أن ممثلي كالهانجولو سيجتمعوا بمسؤولي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، لاستئناف المفاوضات بشأن تمديد عقد النجم التركي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن الاعب التركي كالهانجولو قد اشترط الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم من أجل التجديد.