أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" سيتم طرحها قريبًا، نتيجة الإقبال الكبير على شراء الدراجات خلال الثلاث مراحل السابقة.
وكشفت الوزارة عن انتهاء تسجيل وسداد قيمة الدراجات فى المرحلة الثالثة بمشاركة شباب من جميع محافظات الجمهورية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مشارك على بوابة وزارة الشباب والرياضة فى المرحلة الثالثة فقط.
وأوضحت الوزارة أنه تم دفع وانتهاء المرحلة الثالثة بإجمالى 900 دراجة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم الدراجات الخاصة بالقاهرة والجيزة بداية من يوم الثلاثاء بمركز شباب الجزيرة وذلك بعد التواصل هاتفيًا من قبل منسقى وزارة الشباب والرياضة مع كل الحاصلين على الدراجات وتحديد يوم استلام كل شخص، على أن يتم التواصل من قبل شركة الشحن للمسجلين بالمحافظات تليفونيًا والتنسيق معهم وتسليم الدراجات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التابعين لها.
يشار أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك .. صحتك" ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع ، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.
وتضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة: قريبًا طرح المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.