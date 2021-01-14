تقرير البرتغالي يفتح باب إعارة فتحي وبامبو وزيزو

فتح البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك باب الرحيل على سبيل الإعارة أمام الثلاثي مصطفى فتحي ومحمود عبدالعزيز "زيزو" وكريم بامبو لأى ناد في يناير الجاري . ويرغب باتشيكو فى التخلص من العدد الكبير فى القائمة وافساح المجال أمام الصفقات الجديدة التى يرغب فى الحصول على خدمات لدعم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية . ولم ينجح مصطفى فتحى فى استعادة مستواه العالي على مدار الموسم الماضي والحالي بسبب إصاباته المتكررة ووجود عناصر مميزة فى الجناح مثل بن شرقى وأوناجم وأحمد سيد زيزو وشيكا بالا وإمام عاشور . ونفس الأمر لمحمود عبدالعزيز العائد من إصابة قوية فى الرباط الصليبى أبعدته عن الفريق الموسم الماضى وينافس فى مركز الديفيندر لاعبين أقوياء أمثال طارق حامد وساسى و محمد أشرف روقا وإمام عاشور. فى حين يعانى كريم بامبو من كثرة اللاعبين المتواجدين فى مركز الظهيرين مثل مصطفى فتحي.



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