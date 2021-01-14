يستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، اليوم، الخميس، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة:

وتذاع مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق محمد بركات.

أرسنال ضد كريستال بالاس:

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز التاسع.

وحقق آرسنال الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث فاز تشيلسي 3 - 1، وبرايتون 1 - 0، ووست بروميتس 4 - 0، ونيوكاسل يونايتد 2 - 0.

في المقابل يطمح نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، للابتعاد عن مركز الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ترتيب أرسنال وكريستال بالاس:

ويحتل أرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 13.