محمد فضل الله يكشف أحقية اللجنة الأوليمبية فى الاعتراض على لائحة النظام الأساسى للجبلاية

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى عدم أحقية اللجنة الأوليمبية المصرية فى الاعتراض على بند انتقالي فى لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة إلا فى حالة وحيدة.

قال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لا يحق للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الاعتراض على بنود لائحة النظام الأساسى ويأتي أبرزها بند انتقالى التى أقرتها الجمعية العمومية للجبلاية مؤخرا لكونها حق أصيل للأخيرة.

أضاف: حالة وحيدة فقط يمكن للجنة الأولمبية المصرية الاعتراض خلالها على بنود لائحة النظام الأساسى للجبلاية فى حالة مخالفة أحكام الميثاق الاولمبى الدولى.

واستطرد : الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لا يعنيه نوع الجمعية العمومية التى اتخذت قرار إجراء انتخابات الجبلاية القادمة ويعنيه فقط أن الأمر تم بموافقة الجمعية العمومية.

تابع: وإذا الجمعية العمومية اتخذت قرارا واقره الاتحاد الدولى لكرة القدم لا تستطيع اللجنة الأولمبية أن تغيره طالما لا يخالف الآداب العامة ولا القواعد الثابته التى أقرها الميثاق الأولمبى الدولى.

وتلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن الرد على طلب استثناء الجبلاية من قرار رئيس الوزراء بعدم إقامة أى جمعية عمومية للأندية والاتحادات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت اللجنة الثلاثية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة لنقل طلبها إلى رئيس الوزراء للموافقة على إجراء انتخابات اتحاد الكرة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين في الجمعية العمومية.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة صعوبة إنعقاد الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا وأن الحكومة اتخذت إجراءات في كافة المناحى منها التعليم والصحة لتفادي زيادة أعداد المصابين.

خطاب وزارة الشباب والرياضة تضمن فحواه رفض استثناء الجبلاية من قرار عدم إقامة الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة نهاية شهر يناير الجاري.

وسبق وأن أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.

وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو ملاسنات لن تفيد الكرة المصرية شيئا ، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة. شؤون اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية احمد حسام عوض ومحمد الشواربي وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.