كورونا يواصل ضرب البريميرليج.. تأجيل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

وذكر نادي أستون فيلا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تأجيل مباراته أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل.
وأكد نادي أستون فيلا، أن مباراة نيوكاسل ستقام يوم السبت 23 يناير القادم.
كان نادي أستون فيلا، أعلن مؤخرا عن اكشتاف 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.
يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الاثنين الماضي، عن تأجيل مباراة فريقي توتنهام هوتسبير أمام أستون فيلا في مسابقة البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز.
ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.
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