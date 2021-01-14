كورونا يواصل ضرب البريميرليج.. تأجيل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

أعلن نادي أستون فيلا تأجيل مباراته أمام إيفرتون، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر نادي أستون فيلا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تأجيل مباراته أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأكد نادي أستون فيلا، أن مباراة نيوكاسل ستقام يوم السبت 23 يناير القادم.

كان نادي أستون فيلا، أعلن مؤخرا عن اكشتاف 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.