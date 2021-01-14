أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهته فى الدورى

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى، تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الأحد القادم من الدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم. وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الطرفين رغم سيطرة فريق سموحة على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبى الموج الأرزق العديد من الفرص السهلة بسبب غياب التوفيق عن مهاجمه حسام حسن وعدم توفيق رفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.

ويواصل فريق سموحه تدريباته اليوميه على ملعب النادى دون الحصول على راحة، هذا ويخضع عبدالكبير الوادى جناح الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له خلال الأيام الماضية، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.