الجبلاية ترشح عزب حجاج لمنصب نائب المدير التنفيذي

رشحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، الدكتور عزب حجاج، مدير لجنة الحكام الرئيسية، لتولى منصب نائب المدير التنفيذي فى الجبلاية.

يأتي ذلك بعد قيام اتحاد الكرة باستبعاد مسئولى التحكيم من مناصبهم فى اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظات الذين لديهم أبناء أو أقارب من قضاة الملاعب.

وخرج الدكتور عزب حجاج من منصبه بعد إطاحة الجبلاية بمسؤلى التحكيم فى اللجان الرئيسية والفرعية نظرا لوجود نجله حسام ضمن قائمة الحكام الحالية.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اعتمدت المرحلة الأولى من تشكيل اللجان الفرعية للحكام الذي تقدمت به لجنة الحكام الرئيسية على النحو التالي:

القاهرة: توفيق السيد رئيسا، عز الدين شاهين سكرتيرا، وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا عضوين.

الجيزة: ممدوح ضرار رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا.

الإسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورمضان عثمان سكرتيرا وسيد علي ورأفت الضو عضوين.

الغربية: هشام صديق رئيسا ووليد عبد العزيز سكرتيرا ومحمد عبد الصمد عضوا.

كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا.

الدقهلية: سامي الطحان رئيسا وآدم علي حسن سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا.

دمياط: علي طاهر رئيسا وعادل أبو الفتوح سكرتيرا وأسامة الحسيني عضوا.

المنوفية: محمد عباس رئيسا وسيد رمضان سكرتيرا وعبد الرازق سعيد عضوا.

البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا.

الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا.

بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا.

السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وياسر عطا سكرتيرا وأحمد عبد الحارس عضوا.

الفيوم: صبري صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا ورمضان عوض الله عضوا.

بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا.

المنيا: محمد عبد الكافي رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا.

أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا وخالد عبد الكريم عضوا.

سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا.

قنا: يحي حافظ رئيسا ومحمد فخري سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا.

أسوان: ثروت عكاشة رئيسا وفتح الله سيد أبا زيد سكرتيرا ومحمد علي عضوا.

شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا.

الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمد محمود عبد العزيز سكرتيرا وعمرو البري عضوا.

مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا.

الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا.

القليوبية: محمود عبد المنعم رئيسا وأسامة عبد العاطي سكرتيرا وأحمد حلمي عضوا.

الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.

ومن المقرر أن تعتمد المرحلة الثانية من التشكيل قبل نهاية الشهر الحالي، وتشمل عدم الاستعانة بأي من له قريب من الدرجة الأولى بين الحكام العاملين.