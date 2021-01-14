الزمالك يقترب من حسم صفقة مراد صبري مهاجم الألومنيوم

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقتراب مسئولي النادي من التعاقد مع مراد صبري، مهاجم فريق الألومنيوم.
يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الهجوم في الفترة الحالية، بعدما تم ترشيح اللاعب عن طريق حسين عبد اللطيف نجم القلعة البيضاء السابق.
وظهر مراد صبري بمستوى جيد مع الألومنيوم وهو من مواليد 1992، وتم عرض اللاعب على مسئولي النادي الأبيض في الفترة الحالية للتعاقد معه.
ويسعى مسوئولو نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بمهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل تمسك مصطفى محمد، لاعب الفريق، بالاحتراف بعد تلقيه عرض من نادي سانت اتيان الفرنسي.
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