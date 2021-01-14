نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يكشف خطته لترميم إقتصاد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، عن خطته لترميم إقتصاد البارسا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي ألحقت بالنادي خسائر كبيرة.

تصريحات خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة

وأكد خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، أن فريق إدارته يتوقع دخلا قدره 650 مليون يورو بحد أقصى لهذه الدورة، أي أقل بنسبة 15% من ذلك الذي توقعه المجلس السابق (791 مليون يورو).

وتابع لابورتا موضحا أن الركائز الثلاث لخطة إصلاح إقتصاد برشلونة عملنا ستكون إعادة تنظيم الديون وتخفيضها، والتحكم في النفقات وزيادة الدخل.

وواصل لابورتا مبيننا أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في برشلونة فسيقوم بمراجعة الحسابات لمعرفة حجم الدين بشكل دقيق وطبيعته ووضع الخزانة.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني في 24 يناير الجاري، حيث أعلن خوان لابورتا ترشحه للرئاسة بشكل رسمي بعد جمع التوقيعات.