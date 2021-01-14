صلاح وفؤاد يقودان هجوم المحلة أمام أسوان بالدوري

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل بملعب الغزل فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: محمود علاء و أحمد عيد و محمد فتح الله و هاني عادل

خط الوسط: أحمد النادري و أشرف السيد و خالد رسلان و عبده يحيى

خط الهجوم: محمود صلاح و إسلام فؤاد.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل العودة مجددا إلى النتائج الجيدة بعد تدهورها للفريقين في الفترة الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية استعدادات خاصة من جانب غزل المحلة تحت قيادة مدربه خالد عيد فى ظل السعي إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، والتى تعزز مكانة الفريق فى جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط، بينما يقع أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.