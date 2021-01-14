استقر رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .
وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل فرق الجونة فى ظل السعى إلى الفوز على الاتحاد ومواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه رضا شحاتة .
ومن المقرر أن يدخل الجونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : إسلام طارق
خط الدفاع : محمد الحبيب و محمود الجزار ولؤى وائل وجوزيف نجويم .
خط الوسط : سرجيي أكا و نور السيد وإسلام رشدى .
خط الهجوم : عمرو عبدالفتاح و إسلام عبدالنعيم أو " محمود الشبراوى " وكريم الطيب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل هجومي للجونة في مواجهة الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.