تشكيل هجومي للجونة في مواجهة الاتحاد السكندري

استقر رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل فرق الجونة فى ظل السعى إلى الفوز على الاتحاد ومواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه رضا شحاتة .

ومن المقرر أن يدخل الجونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد الحبيب و محمود الجزار ولؤى وائل وجوزيف نجويم .

خط الوسط : سرجيي أكا و نور السيد وإسلام رشدى .

خط الهجوم : عمرو عبدالفتاح و إسلام عبدالنعيم أو " محمود الشبراوى " وكريم الطيب .