مجدي عبدالغني ورانيا يوسف ضيفا Mbc مصر فى "ليلة الخميس"

يحل مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ضيفًا لـ البرنامج الترفيهي "ليلة الخميس" مع ياسمين عز على شاشة MBC مصر اليوم الخميس في تمام الحادية عشرة مساء .

ومن المنتظر أن يتواجد معه بالظهور الفنانة رانيا يوسف ومحمد ثروت والمُطرب الشعبي حسن شاكوش في حوارات كوميدية ساخرة.

كان مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين حضر حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقرر انطلاقه مساء امس الأربعاء.

وحضر ايضا المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة افتتاح كاس العالم لليد التى انطلقت مساء امس الأربعاء.

كما حضر ثنائي اللجنة الثلاثية احمد حسام عوض ومحمد الشواربي إضافة الى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة افتتاح مونديال اليد.

وانطلقت امس الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووصلت إلى القاهرة امس الاربعاء بعثات منتخبات، (كوريا الجنوبية وفرنسا والنمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وتونس والجزائر وتشيلي) لكرة اليد للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة مع المنتخبات خلال بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وأكد وزير الرياضة، أن القيادة السياسية توجه كافة أوجه الدعم للبطولة للظهور بشكل يليق بمكانة مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص على حضور التدريبات النهائية لمنتخب مصر، وأثنى على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجه كلمة للمنتخب نقل في بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية.

وكان في استقبال بعثات المنتخبات وفود من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفرق وفريق طبي متخصص.

وخضعت كافة عناصر المنتخبات لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهم فنادق الإقامة.