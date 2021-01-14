من ساسى لزيزو ومصطفى محمد.. نجوم أثاروا الجدل حول رحيلهم من الزمالك

تعيش جماهير الزمالك حالة من القلق والترقب الشديدين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية خوفا من رحيل أحد نجومها الكبار فى الميركاتو الشتوي.

وجاءت الأنباء المتداولة بين الحين والآخر عن رحيل مصطفى محمد للاحتراف فى الدوري الفرنسى ورغبة فرجانى ساسى في الانتقال إلى الدحيل القطري بجانب توافر عرض إماراتى مغرٍ لأحمد سيد زيزو، فضلا عن عروض سعودية لأوباما قبل تجديده، لتجعل القلعة البيضاء على صفيح ساخن خلال الفترة الماضية.

وما زال ملف احتراف مصطفى محمد مفتوحا، وكذلك التجديد لفرجانى ساسى لم يحسم بعد فى الوقت الذى تم التجديد فيه للرباعى شيكابالا وأوباما وأحمد فتوح وجنش ورفض احتراف ورحيل أحمد سيد زيزو فى العين الإماراتى.

فى هذا التقرير، نستعرض موقف النجوم الذين أثاروا الجدل بأخبار رحيلهم فى الزمالك خلال الميركاتو الشتوى بداية من ساسى ومصطفى محمد مروا بزيزو وأوباما.

ساسى والتجديد

فى البداية، طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، من لجنة الكرة الحصول على 3 مليون و700 ألف يورو فى الموسم للتجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وكشفت مصادر قوية بنادي الزمالك أن ساسى رفض التجديد لمدة موسم واحد واشترط التوقيع لمدة ثلاثة مواسم، وهو ما يعنى حصوله على قرابة ربع مليار جنيه من خزينة الزمالك.

وتحفظت اللجنة القضائية على مطالب ساسى المالية المبالغ فيها، خاصة أنها ترفض دفع قرابة 70 مليون جنيه للاعب سنويا وتخشى من حدوث فتنة كبيرة داخل صفوف الفريق من زملائه الذين يترقبون موقف الإدارة من مطالب الدولى التونسى الكبيرة، وربما تحدث أزمات تهدد استقرار الفريق حال مطالبة البعض على أرقام تقترب من ساسى فى قيمة التعاقد.

ويتجه الجهاز الفنى بالزمالك لتجميد ساسى خلال الفترة المقبلة بسبب مماطلة اللاعب فى التجديد ومساومة إدارة النادي بعرض الدحيل القطري الذى كان سيحصل بمقتضاه على 3 ملايين يورو سنويا، ويشارك فى كأس العالم للأندية ولكن العرض طار بتعاقد الفريق القطري مع على كريمى لاعب المنتخب الإيرانى المخضرم.

وترى أصوات داخل الزمالك أن ساسى حصل على جميع مستحقاته المالية وكان يحظى بمعاملة خاصة من المجلس السابق، لكنه لم يقدم الموسم الماضى ما يستحق عليه المغالاة فى طلباته المادية باستثناء ظهوره المميز فى لقاء السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بقطر والسوبر المصري بالإمارات ومباراتى الترجى التونسى والرجاء المغربى لقاء الإياب بدوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى وصفه البعض بأن ساسى يجيد تقديم وتسويق إمكانياته فى المباريات الكبري فقط ويكون الأداء متراجعا فى المباريات المحلية غير الجماهيرية، وأن تعويض اللاعب حال رحيله سهل وسيوفر ملايين الجنيهات على الخزينة البيضاء.

وكان ساسى عاد للقاهرة مؤخرا رفقة زوجته ونجله قادما من تونس بعد طلب زيارة والدته المريضة وغاب عن لقاء سموحة ثم إنبى وأخيرا الطلائع وسط تألق لإمام عاشور ومحمد أشرف روقا الذين حلا بدلا منه.

"زيزو" يطلب الخلع

طلب أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك المتألق، من اللجنة القضائية التي تدير الزمالك الموافقة على رحيله في يناير الجاري إلى نادي الوصل الإماراتى، حيث حصل اللاعب على عرض مقابل مليون ونصف المليون سنويا.

وعقد زيزو اجتماعا بحضور والده وشقيقه مع اللجنة القضائية ولجنة الكرة لإقناعهم بالموافقة على طلب الرحيل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض والتمسك بقائه فى القلعة البيضاء، خاصة أن عقده يمتد لمدة موسمين مقبلين.

وأكدت اللجنة لزيزو أنها ستقوم بتعديل عقده ليحصل على قرابة 10 ملايين جنيه فى الموسم باعتباره عنصرا أساسيا فى الفريق ولاعبا بالمنتخب الوطني مع مطالبته بالتركيز مع الفريق ونسيان أى عروض خليجية فى الوقت الحالى.

وبعد شد وجذب، قرر زيزو البقاء في القلعة البيضاء والتركيز مع الفريق الأبيض، خاصة أنه يرتبط بعقد لمدة موسمين مقبلين.

احتراف مصطفى محمد

ما زال ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، مفتوحا فى القلعة البيضاء ويممثل صداعا للجنة القضائية فى ظل إلحاح اللاعب ورغبته فى الرحيل لنادي سانت إيتيان الفرنسى يناير الجارى.

ودخل نادي الماريا الإسبانى المملوك للمستشار تركى آل الشيخ سباق الراغبين فى الظفر بخدمات مهاجم المنتخبين الأوليمبى والأول وهداف الزمالك فى يناير بتردد أنباء عن اقتراب محمد جمال العاصى، المدير الرياضي للنادى، بالتقدم بعرض للحصول على عقد مصطفى محمد مقابل 6.5 مليون دولار للقلعة البيضاء، فى الوقت الذى أكد مسئولو الزمالك أن عرض الماريا الإسبانى كان استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط مقابل 500 ألف دولار فقط.

وعلم "دوت الخليج" أن نادي سانت إيتان الفرنسى الأقرب للظفر بخدماته مقابل 4.5 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى مصل 300 ألف دولار حال مشاركة اللاعب مع الفريق فى دورى أبطال أوروبا و200 ألف دولار فى حال مشاركته مع الفريق فى الدورى الأوروبى و100 ألف دولار حال تسجيل 10 أهداف و15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأى نادٍ على أن تسدد لخزينة الزمالك مبلغ 2.5 مليون دولار فى يناير الجارى و2 مليون دولار فى فبراير 2022.

فى حين طلبت إدارة الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو للتفريط فى البلدوزر الأبيض بجانب 500 ألف يورو حال مشاركته فى دوري الأبطال و500 ألف يورو حال تسجيله 10 أهداف مع الفريق والحصول على نسبة 20% من عائد بيعه لأى نادٍ آخر.

ونشبت مشادة كلامية بين آدم وكيل مصطفى محمد الذى يمتلك الجنسية الفرنسة واللجنة المشكلة لمقابلة المدير الرياضة لنادي سانت إيتيان الفرنسى، حيث أبلغهم تحدث آدم بأسلوب "لى الذراع " أثناء المفاوضات قائلا: "أحسن لكم تاخدوا الفلوس لأن مصطفى مش هيدى النادي تانى لا فى التدريبات ولا المباريات".

وقررت لجنة الكرة واللجنة القضائية بالزمالك التمسك بالحصول على مقابل مالى مغرٍ للتفريط فى خدمات مصطفى محمد لشراء لاعب بديلا له وتوفير مبلغ من عائد الصفقة، رافضين مبدأ التقسيط الخاص بالمبلغ المعروض من سانت إيتيان الفرنسى.

ويعانى النادي الفرنسي في مركز المهاجم الصريح خلال الموسم الحالي بوجود لاعبين فقط، هما الفرنسيان جان فيليب كراسو ذو الأصول الإيفوارية والصاعد تشارليز أبي ذو الأصول التوجولية، مما اضطر الجهاز الفنى للاعتماد على أجنحة وصناع لعب خلال معظم مواجهات الفريق، في مركز المهاجم.

التجديد لأوباما وشيكابالا

ونجحت اللجنة القضائية ولجنة الكرة فى حسم ملف التجديد ليوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الفريق، لمدة ثلاث سنوات مقبلة لتغلق باب الجدل حول شائعات انتقاله للأهلى المصري أو الأهلى السعودي فى يناير الجارى، خاصة أن عقده كان ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ونفس الأمر مع شيكابالا، قائد الزمالك، الذى وقع عقدا لمدة موسمين وتم تمديد عقد أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر الشاب، ليضع حدا لشائعات انتقاله لبيراميدز.

كما جدد محمود عبد الرحيم جنش عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة ليؤكد بقاءه رفقة أبوجبل ومحمد عواد فى حراسة عرين الزمالك.

بن شرقى باق

فى الوقت الذى أكد فيه أشرف بن شرقى، نجم الزمالك ومنتخب المغربى، عدم صحة أخبار رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء والتمسك بعقده الذى يمتد لمدة موسمين مع الفريق، خاصة بعد انتهاء أزمة حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.