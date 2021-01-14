أول ظهور له.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة المحلة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد المحلة، في إطار مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالآتى:



حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد العشري، محمود شبانة، عبدالله السنجهاوي

خط الوسط: هيثم الفيل، سولمون منساه، أحمد سالم صافي

خط الهجوم: أحمد صغيري، جون أفيري، أحمد خالد

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى والذى رحل عن الفريق الصعيدي بعد الخسارة السابقة أمام مصر للمقاصة.