مدبولي: كل الشكر لوزير الرياضة واللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد

نوه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 27، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، والإعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفي هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب كل الجهات المعنية، في ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم إنجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فى حماية تلك الفرق والمشاركين من الإصابة بفيروس كورونا، مقدمًا الشكر كذلك لكافة الوزراء المعنيين المشاركين في تنظيم البطولة، و الذين أسهموا في أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التي كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطنى فى هذه البطولة.