«الشيرنجيتو» يكشف موقف ميسي من المشاركة في نهائي السوبر الإسباني

كشف برنامج " الشيرنجيتو" موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت أمس، الأربعاء، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وذكر البرنامج الإسباني، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.