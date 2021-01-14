تغريم مصطفى محمد وأوباما وزيزو 50 ألف جنيه في الزمالك

وقع أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك وعبدالحليم على مدير الكرة، غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على يوسف إبراهيم أوباما بسبب الظهور فى برنامج "اللعيب" رفقة مهيب عبدالهادي

بدون إذن مسبق. كما تم توقيع نفس الغرامة على مصطفى محمد لمداخلته الهاتفية مع ميدو فى برنامجه "أوضة اللبس " بدون إذن مسبق . ونفس الأمر تكرر مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق بعد أزمة تصريحات والده الأخيرة بشأن رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء . وقررت إدارة الكرة توقيع غرامات مالية قوية على أى لاعب يظهر فى البرامج بمداخلات أو لقاءات

دون الحصول على إذن كتابي مسبق.



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