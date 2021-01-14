نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم شتوتجارت بديل سانشو في دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن بروسيا دورتموند قام بتحديد بديل لنجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو في حالة رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إلى أن سانشو كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لولا الاختلاف على التفاصيل المادية للصفقة مع بروسيا دورتمود.

وأكدت المجلة الفرنسية أن مسئولي بروسيا دورتموند استقروا على الفرنسي تانجي كوليبالي نجم شتوتجارت من أجل التعاقد معه في حالة رحيل سانشو.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن كوليبالي يبلغ من العمر 19 عامًا ويلعب كجناح أيسر، حيث انضم إلى شتوتجارت في صيف 2019 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية.

وأفادت المجلة الفرنسية لأن بروسيا دورتموند لن يقف أمام رحيل سانشو في حالة وصول عرض مادي مناسب للنادي الألماني.

وألمحت المجلة الفرنسية أن مانشستر يونايتد كان قد تقدم بعرض تبلغ قيمته 91 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن بروسيا دورتموند اشترط الحصول على 110 مليون جنيه إسترليني.