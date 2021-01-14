تاكيس وفييرا يدخلان حسابات تدريب الإسماعيلى .. وموقف صعب لـ إيهاب جلال

دخل اليونانى تاكيس جونيس ضمن حسابات النادي الإسماعيلى لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لأبو طالب العيسوي .

واستقر مسئولو الإسماعيلى بقيادة إبراهيم عثمان على رحيل أبو طالب العيسوي والتعاقد مع مدير فنى جديد يقود الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد هزيمة الفريق أمام الرجاء المغربي بثلاثة أهداف دون رد فى نصف نهائى البطولة العربية وتوديع المسابقة .

ويعد جونيس أبرز المرشحين فى الوقت الحالى لتدريب الإسماعيلى خلفا لأبو طالب العيسوي ، وكذك البرازيلى فييرا مدرب الفريق السابق ، وأيضا تعد فرص ربيع ياسين قائمة ولكن بشكل محدود كما يدخل إيهاب جلال ضمن حسابات الدراويش بقوة إلا ان موقف تدريبه للفريق الآن صعبة نظرا لتواجده على رأس القيادة الفنية لفريق المقاصة .

ويسعى مسئولو الإسماعيلى إلى حسم موقف المدير الفنى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق يواجه صعوبات بالغة فى الدورى خلال الموسم الكروى الجارى .