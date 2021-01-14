عودة أبطال الزمن الجميل.. كورونا يقود انقلابا كرويا في أوروبا

شهدت الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا تغييرات كبيرة بشأن المنافسة على الصدارة هذا الموسم، حيث عاد أبطال الزمان الجميل، بعد اختفاء طويل.

مانشستر يونايتد وميلان وأولمبيك ليون يقدمون مستويات اسثتائية هذا الموسم، ونجح كل منهم في اقتناص صدارة الدوري الذي ينافس فيه، عن جدارة واستحقاق.

تراجع أغنياء أوروبا مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة، في إجراء صفقات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمة الإقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا، لعب دور كبيرا في عودة فرق الزمن الجميل.

زمن الكورونا قد يكون شاهدا على عودة مباراة كبار أوروبا بعد غياب طويل عن التتويجات والألقاب، حيث يتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها الشياطين الحمر جدول ترتيب البريميرليج، منذ عام 2013.

ميلان هو الآخر عاد لتصدر الدوري الإيطالي بعد الابتعاد لسنوات طويلة عن المنافسة على الألقاب المحلية، حيث دخل أحد أعظم فرق العالم في نفق مظلم خلال الفترة الماضية في نفق مظلم بسبب المشاكل الإدارية والأزمات المالية.

الروسونيري ينافس بقوة هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

لم يتذوق ميلان طعم الخسارة سوي مرة واحدة من أصل 17 مباراة خاضهم في الكالتشيو هذا الموسم.

ليون أيضا الذي سيطر على لقب الدوري الفرنسي 7 مرات على التوالي في بداية الألفية الثالثة، يقدم نتائج رائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الليج 1 برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ويأمل ليون في استعادة لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد غياب دم نحو 11 عاما.