وزير الرياضة لمنتخبات المونديال: استمتعوا بالأجواء المصرية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر في الوقت الحالي، بالاستمتاع بالأجواء المصرية الرائعة في هذا الوقت الذي يتزامن مع موعد اقامة البطولة.
وكان فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، شهد حفل افتتاح البطولة الرائع الذي اقيم امس، على صالة استاد القاهرة، واحياه الفنان تامر حسني بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة.
وجاءت رسالة وزير الرياضة، بعد اشادة بعثات المنتخب الألماني والفرنسي، بمقر اقامتهم والأجواء الرائعة بجوار الأهرامات، ونفس الأمر للمنتخب الياباني في الإسكندرية بجوار البحر، بعدما ارسلوا رسائل اشادة على صفحاتهم بالأجواء الرائعة في مصر.
وأكد أشرف صبحي، أن الجميع يتكاتف في الوقت الحالي من اجل نجاح هذا الحدث العالمي، في ظل تحدي مصر للجميع بتنظيم البطولة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل ملحوظ خوفا على سلامة الجميع.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني افتتح مبارياته في المونديال أمس، بتحقيق الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وظهر بمستوى مميز للغاية، مع مساندة الجميع رغم غياب الجماهير عن البطولة، التمنيات بالوصول لأفضل مركز في المونديال.
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