مدافع أستون فيلا السابق يؤكد اقتراب رحيل أحمد المحمدي عن الفيلانز

أكد ألان هوتون مدافع فريق أسون فيلا السابق، اقتراب الدولي المصري أحمد المحمدي من الرحيل عن صفوف الفيلانز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ألان هوتون في تصريحات أبرزها موقع " Football Insider":" أعلم أن دين سميث " المدير الفني لفريق أستون فيلا" يحب أحمد المحمدي يثق كثيرًا في إمكانياته، إلا أن رحيل اللاعب عن صفوف أستون فيلا بات قريبًا".

وتابع:" أعتقد أن الموسم الحالي سيكون الأخير لـ أحمد المحمدي مع الفيلانز".

في سياق آخر أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الخميس، تأجيل مباراته أمام إيفرتون، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر نادي أستون فيلا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تأجيل مباراته أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل.

كان نادي أستون فيلا، أعلن مؤخرا عن اكشتاف 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.