نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضغط للتعاقد مع نجم إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو الزمالك بتكثيف محاولاتهم في الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال نجم دفاع إنبي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للزمالك مازال متمسكاً بحسم الصفقة في الوقت الحالي من أجل تدعيم الخط الخلفي بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب سوبر بجانب الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش.

ويقوم مجلس الزمالك بالضغط على إدارة إنبي من أجل الموافقة على العرض المقدم في الساعات الماضية مقابل 12 مليون جنيه وانتقال أحد لاعبي القلعة البيضاء مقابل حسم الصفقة في الوقت الذي تحاول خلاله إدارة إنبي رفع قيمة العرض المادي إلى 15 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على صفقة من العناصر التي لا يرغب المدير الفني البرتغالي في استمرارها.