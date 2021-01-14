نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الخميس، ضمت منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب الإمارات.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.