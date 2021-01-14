نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

وأعلن "فيفا" أن 18 يناير الجاري هو موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية، على أن تنطلق البطولة 3 فبراير القادم.

وتأهل الأهلي إلى المونديال بعد فوزه ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.

وأرسل الأهلي قائمته الأولية التي ستشارك في البطولة، قبل أن يحسم موسيماني مع لجنة الكرة القائمة النهائية قبل 23 يناير الجاري.