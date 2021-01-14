شوط أول سلبي بين المحلة وأسوان فى الدوري

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة أمام أسوان والمقامة بينهما بملعب الغزل فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.



جاء الشوط الأول قويا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى الفوز بالمباراة، وافتقد لاعبو الفريقين اللمسة الأخيرة أمام المرمى مما أدى إلى خروج الشوط بدون أهداف.



وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لأسوان، بعد توليه المسئولية خلفا لسامى الشيشينى والذى رحل عن الفريق الصعيدي بعد الخسارة السابقة أمام مصر للمقاصة.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل العودة مجددا إلى النتائج الجيدة بعد تدهورها للفريقين في الفترة الأخيرة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط، بينما يقع أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

التقى غزل المحلة وأسوان فى 7 مباريات قبل مباراة اليوم، فاز أبناء المحلة فى 3 مباريات وانتصر الفريق الصعيدى فى 3 لقاءات أيضا وانتهت مباراة بالتعادل بين الفريقين .