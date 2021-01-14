كريم هنداوي ينضم إلى RC Eurofarm Pelister المقدوني

انتقل كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، إلى صفوف نادي RC Eurofarm Pelister المقدوني، ليمثله رسميًا، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرّر، أن يتم الأمر بشكل رسمي ويتم تقديم اللاعب عقب نهاية بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

ويخوض "كاتونجا" تحديًا جديدًا في الملاعب الأوروبية عقب فوزه مع ناديه "بشكتاش" التركي بالعديد من الألقاب المحلية.

الجدير بالذكر أن كريم هنداوي واحد من أهم حراس العالم خلال الفترة الماضية، وساعد منتخبنا في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي كانت بداية العام الماضي بتونس على حساب المنتخب التونسي.