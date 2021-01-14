كريم هنداوي ينضم إلى RC Eurofarm Pelister المقدوني

انتقل كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، إلى صفوف نادي RC Eurofarm Pelister المقدوني، ليمثله رسميًا، خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرّر، أن يتم الأمر بشكل رسمي ويتم تقديم اللاعب عقب نهاية بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
ويخوض "كاتونجا" تحديًا جديدًا في الملاعب الأوروبية عقب فوزه مع ناديه "بشكتاش" التركي بالعديد من الألقاب المحلية.
الجدير بالذكر أن كريم هنداوي واحد من أهم حراس العالم خلال الفترة الماضية، وساعد منتخبنا في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي كانت بداية العام الماضي بتونس على حساب المنتخب التونسي.
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