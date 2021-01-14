بناء على طلب باتشيكو.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع إنبي لحسم صفقة أسامة جلال

يجري مسئولو الزمالك مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي.
يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.
وكان النادي البترولي طلب الحصول على 20 مليون جنيه نظير الموافقة على بيع اللاعب للزمالك وبعد مفاوضات مستمرة بين الناديين تم تخفيض المبلغ المطلوب إلى 15 مليون جنيه، ورحب اللاعب بالانتقال للفريق الأبيض في الفترة الحالية في ظل رغبته في الرحيل عن إنبي.
ويعد الخلاف الوحيد بين الناديين هو رغبة إنبي في الحصول على 10 ملايين جنيه دفعة واحدة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ ومن المقرر أن يتم حسم الامور خلال الساعات القليلة المقبلة.
وهذا في ظل الاتصالات المكثفة بين مسئولي الناديين في الفترة الحالية.
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