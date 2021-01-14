نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي: كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن سفر مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى مع الفريق الأول لكرة القدم إلى قطر مع نهاية الشهر الجاري لخوض منافسات كأس العالم للأندية. أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن كواليس تعطل المفاوضات مع فريق سانت إتيان الفرنسى، لضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقتراب مسئولي النادي من التعاقد مع مراد صبري، مهاجم فريق الألومنيوم. وقع أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك وعبدالحليم على مدير الكرة، غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على يوسف إبراهيم أوباما بسبب الظهور فى برنامج "اللعيب" رفقة مهيب عبدالهادي كشف محمود السلمي الشهير بـ "ميسي فلسطين"، لاعب النادي الأهلي السابق، آخر تطورات أزمته مع القلعة الحمراء. فتح البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك باب الرحيل على سبيل الإعارة أمام الثلاثي مصطفى فتحي ومحمود عبدالعزيز "زيزو" وكريم بامبو لأى ناد في يناير الجاري. كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن إقصاء أكثر من 30 مسئولا فى التحكيم باللجنة الرئيسية والفرعية من مناصبهم خلال الأسبوع القادم. تلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن الرد على طلب استثناء الجبلاية من قرار رئيس الوزراء بعدم إقامة أى جمعية عمومية للأندية والاتحادات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي في مونديال الأندية.. والزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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